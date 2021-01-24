Çeşme’nin suçla mücadele raporu

Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere uymayan 28 işletme, 15 gün süreli faaliyetinden men edildi. 4 işletme de önlemlere uymadığı ve ruhsata aykırı faaliyet gösterdiği için süresiz kapatıldı. Pandemi önlemleri çerçevesinde yapılan denetimlerde toplam 781 bin 200 lira para cezası kesildi.



4151 kişinin izolasyon denetimleri, 13 bin 938 işyerinin de resen denetimleri gerçekleştirildi. Polis sorumluluk bölgesindeki 33 göçmen kaçakçılığı olayında da, bin 125 göçmen kurtarıldı, insan kaçakçılığı olayına karışan 24 kişi yakalandı. Ekipler, uyuşturucu tacirlerine de göz açtırmadı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele sonucunda da, 818 litre kaçak alkol, 227 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca yıl boyunca 2 ölümlü trafik kazası yaşandı. Arama kaydı olan bin 697 kişi yakalandı.