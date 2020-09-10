Çeşme’ye yeni bir müdürlük

Bitkisel üretim yöntemleri, organik tarım ve hayvancılık hizmetlerini içerisinde barındıracak müdürlük bünyesinde Üretim Çiftliği de kurulacak. Karakteristik bir tür olan Sakız ve Kaçeli koyununu yaşatmak ve yetiştirici sayısını artırmanın yanı sıra endemik türler olan kavun, sakız ağacı, beyaz soğan, karakılçık buğdayı, kekik ve lavanta üretimini teşvik etmek sağlanacak. Başkan Ekrem Oran, “Tarımla gelişen, geliştikçe büyüyen bir Çeşme için omuz omuza vereceğiz” dedi.