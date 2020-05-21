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    HaberlerEge Haberleri Çeşme’yi turladı
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    21.05.2020 - 00:03 |

    Çeşme’yi turladı

    Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar için üstü açık otobüslerle tüm sokakları gezen Çeşme Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı.

    Çeşme’yi turladı

    Başkan Ekrem Oran, korteje açık bir araç üstünde katıldı, balkon ve pencerelerdeki vatandaşları selamladı.

    Bayraklarla donandı

    Çeşme Merkez, Alaçatı, Ilıca, Çiftlik, Dalyan, Reisdere, Ildırı, Germiyan başta olmak üzere tüm mahalleleri konvoy şeklinde gezen araçlar, evlerinde zor günler yaşayan vatandaşlara moral oldu. Başkan Oran, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi. Her milli bayramda olduğu gibi sokaklar bayraklarla donatıldı.

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