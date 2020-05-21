Çeşme’yi turladı

Başkan Ekrem Oran, korteje açık bir araç üstünde katıldı, balkon ve pencerelerdeki vatandaşları selamladı.

Bayraklarla donandı

Çeşme Merkez, Alaçatı, Ilıca, Çiftlik, Dalyan, Reisdere, Ildırı, Germiyan başta olmak üzere tüm mahalleleri konvoy şeklinde gezen araçlar, evlerinde zor günler yaşayan vatandaşlara moral oldu. Başkan Oran, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi. Her milli bayramda olduğu gibi sokaklar bayraklarla donatıldı.