19.11.2020 - 00:01 |
Çevre duyarlılığında Bornova fark yarattı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği(TAB) ile ilçe belediyeleri tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Atık Pil Toplama kampanyasının sonuçları açıklandı.
15 Haziran 2019-15 Haziran 2020 günleri arasında 7 ton atık pil toplayan Bornova Belediyesi, yerel yönetimler arasında ilk sırada yer aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl tören yapılmazken birincilik ödülünü Başkan Mustafa İduğ’a Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği yetkilisi Görkem Lider Duray verdi.