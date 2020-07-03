Çevre şampiyonu

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın Türkiye şampiyonu Denizli Büyükşehir Belediyesi oldu.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) şehirlerin iklim değişikliğine olan farkındalıklarını artırmayı ve iklim değişikliğiyle mücadele faaliyetlerini öne çıkarmayı hedefleyen Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın Türkiye şampiyonu Denizli Büyükşehir Belediyesi oldu. Denizli’nin iklim stratejisinden öne çıkan özellikleri arasında sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğine hazırlanmak için Akıllı Şehir Uygulamalarının kullanılması yer aldı.

İçme suyu sisteminin tek bir merkezden kontrol edildiği SCADA sistemiyle su seviyesi ve suyun doğru alanlara verimli şekilde pompalanmasını sağlanmasına dikkat çekildi. Büyükşehir, iklim değişikliği eylem planını hazırlayan Türkiye’deki ilk 3 belediyeden oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, göreve geldiği ilk günden itibaren doğa ve çevre konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını, yaptıkları her projede önceliklerinin bu olduğunu vurguladı.

WWF, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ulusal birincisi olmasını Başkan Osman Zolan’a bir mektupla bildirdi. Mektupta, Başkan Zolan ve ekibi tebrik edildi.