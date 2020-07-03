BİST116.9081.38EURO7.700.04USD6.850.06ALTIN391.420.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Çevre şampiyonu
    ABONE OL
    03.07.2020 - 00:07 |

    Çevre şampiyonu

    Çevre şampiyonu

    Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın Türkiye şampiyonu Denizli Büyükşehir Belediyesi oldu.

    Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) şehirlerin iklim değişikliğine olan farkındalıklarını artırmayı ve iklim değişikliğiyle mücadele faaliyetlerini öne çıkarmayı hedefleyen Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın Türkiye şampiyonu Denizli Büyükşehir Belediyesi oldu. Denizli’nin iklim stratejisinden öne çıkan özellikleri arasında sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğine hazırlanmak için Akıllı Şehir Uygulamalarının kullanılması yer aldı.

    İçme suyu sisteminin tek bir merkezden kontrol edildiği SCADA sistemiyle su seviyesi ve suyun doğru alanlara verimli şekilde pompalanmasını sağlanmasına dikkat çekildi. Büyükşehir, iklim değişikliği eylem planını hazırlayan Türkiye’deki ilk 3 belediyeden oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, göreve geldiği ilk günden itibaren doğa ve çevre konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını, yaptıkları her projede önceliklerinin bu olduğunu vurguladı.

    WWF, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ulusal birincisi olmasını Başkan Osman Zolan’a bir mektupla bildirdi. Mektupta, Başkan Zolan ve ekibi tebrik edildi.

    Kayseri'de DEAŞ operasyonuKayseri'nin Kocasinan ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şanlıurfa'da 65 eve corona virüs karantinası

    Şanlıurfa'da 65 eve corona virüs karantinası

    İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

    İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    3 ülkede kabus devam ediyor!

    DEAŞ şüphelisi Kayseri'de yakalandı

    DEAŞ şüphelisi Kayseri'de yakalandı

    Sıradaki Haber