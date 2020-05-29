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    29.05.2020 - 00:03 |

    Çevreci proje

    Her yıl Genç Başarı Vakfı tarafından düzenlenen “GençBizz” yarışması bu sene pandemi nedeniyle online platform üzerinden hayat buldu.

    Çevreci proje

    İzmir Bilfen Liseleri öğrencileri tarafından geçen yıl bu yarışma için kurulan Bilfix Genç Başarı Şirket’i bu yıl da Türkiye’de kurulan 550 şirket arasından ilk 35’e girerek haziran ayında yapılacak finallerde yarışma şansını yakaladı. Yarışmaya katıldıkları “UPCYLING” projesi hakkında bilgi veren Şirket Genel Müdürü Lara Gezgin; “Projemizle yüzde 100 plastikten imal edilmiş ürünlerin içeriğini değiştiriyoruz. İçeriğe yüzde 20 oranında organik atık (Portakal kabuğu veya Kahve Telvesi)karıştırarak daha doğa dostu bir malzeme ortaya çıkıyoruz. Bu sayede de plastik kullanımını yüzde 20 azalıp, RTV (kalıp silikon, herhangi bir nesnenin kalıbını çıkarmak için kullanın bir madde) yardımıyla istediğimiz ürünün kalıbını çıkarıp bu yeni malzememizle üretim yapabiliyoruz” diye ifade etti.

    Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı yaptı.
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