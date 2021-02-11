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    HaberlerEge Haberleri ‘Çevreye duyarlılığı herkese örnek olsun’
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    11.02.2021 - 00:07 |

    ‘Çevreye duyarlılığı herkese örnek olsun’

    ‘Çevreye duyarlılığı herkese örnek olsun’

    Uluslararası Rotary 2440 Bölge Federasyonu Alsancak Rotary Kulübü, Rotary’nin ‘Meslekte Üstün Hizmet Ödülü’nü, çevreye duyarlı çalışmaları nedeniyle Dikkan Grup’a verdi. Dikkan’ın; vana, döküm, hadde, kablo fabrikaları ve gemi geri dönüşüm tesisini buluşturduğunu belirten Alsancak Rotary Kulübü Başkanı Avukat Sezai Nüzhet Noyan, “Çevre kirliliğini önlemenin ancak topluma örnek olabilecek nitelikte kuruluşlarla mümkün olduğu düşüncesiyle Dikkan Gruba bu ödülü takdim etmekten büyük onur duyuyorum” dedi.

    “Avrupa Birliği kriterlerine göre üretim yaparak sürekli denetlenen ve 28 uluslararası sertifikasyona sahip firmamıza o bölgedeki diğer firmalara da örnek teşkil etmesi açısından bu ödülü vermenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanan Noyan, Dikkan Grup Genel Müdürü Fatih Mehmet Sancak’a ödülü takdim etti.

    Ödül töreninin ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fatih Dalkılıç’ın da üye alımı gerçekleştirildi.

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