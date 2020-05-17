17.05.2020 - 00:01 |
Çevrimiçi etkinlikler coşkuyu artıracak
Bayındır’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Ve Gençlik Spor Bayramı’nın 101. yılında Gençlik Haftası çevrimiçi konserlerle kutlanıyor.
Bayındır Belediyesi ve Bayındır Gençlik Merkezi işbirliğiyle hazırlanan konserler kurumların instagram hesaplarından yayınlanıyor. Gençler, hazırladıkları konserlerle hemşerilerine sosyal medyadan sesleniyor.
Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.