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    HaberlerEge Haberleri ‘Ceza değil, sağlık için denetim’
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    17.02.2020 - 00:04 |

    ‘Ceza değil, sağlık için denetim’

    ‘Ceza değil, sağlık için denetim’

    Kuşadası Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlükleri’ne bağlı ekipler denetimlerine aralıksız devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda mühendislerinin koordinasyonunda yapılan son denetim, ilçe sınırları içerisinde kurulan kapalı pazar yerinde gerçekleştirildi. Açıkta süt ürünleri, yumurta, beyaz et satışı yapan pazarcılara uyulması gereken mevzuat hakkında bilgi verildi. Mevzuata aykırı olarak ürünlerini satışa koyan tezgah sahipleri de uyarıldı. Başkan Ömer Günel, “Vatandaşın sağlığı öncelikli konularımızdan; denetimler de esnafımızı cezalandırmak için değil, halkımızın sağlığını korumaya yönelik” dedi.

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