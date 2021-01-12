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    HaberlerEge Haberleri ‘Cezaevi binasını istiyoruz’
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    12.01.2021 - 00:06 |

    ‘Cezaevi binasını istiyoruz’

    ‘Cezaevi binasını istiyoruz’

    30 Ekim’deki 6,9’luk deprem sonrasında hizmet binası hasar gören Karaburun Belediyesi, yeni hizmet binası için yer arayışında. İlçe merkezindeki mevcut hizmet binasına 200 metre uzaklıktaki eski cezaevi arazisinin yeni belediye hizmet binası yapılması için kendilerine tahsis edilmesini istediklerini belirten Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yeni yılın ilk meclis toplantısında tüm partilerden bu konuda destek istedi.

    Mevcut binanın hasar görmesi sonrası, müdürlüklerin Mordoğan ve Karaburun’da farklı noktalara dağılmak zorunda kaldığını, vatandaşların belediyeye erişiminde sıkıntılar olduğunu kaydeden Erdoğan, “Yaklaşık 15 senedir kullanılmayan eski cezaevi binasının bulunduğu arazi, yeni binamız için en uygun seçenek olacak. Konuyu Sayın Valimiz ile görüştükten sonra meclis gündemine getirdik” dedi.

    Arazi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mülkiyetinde bulunuyor ve imar planlarında ‘kamu kurumu alanı’ olarak görünüyor.

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