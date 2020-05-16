CHP belediyeciliğinin en güzel örnekleri

İlk olarak, İzmir Çanakkale Otoyolu üzerinde inşa edilen Kasımpaşa Üst Geçidi projesini inceleyen Polat, daha sonra eski Öğretmenevi’ne yapılan kreş, yapımı devam eden Üretici Köylü Pazarı ve Seyrek’te devam eden Özgür Hayvan Barınağı çalışmalarını inceledi. Polat, CHP’li belediyelerin sergilediği üstün performansın güzel bir örneğini de Menemen Belediyesi’nin gösterdiğini, koronavirüs sürecine rağmen yeni projeleri hayata geçirdiğini belirtti.

Foça’ya geçti

Polat, aynı gün içinde Foça’yı da ziyaret etti. Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, parti yöneticileri ve Belediye Meclis Üyeleri ile toplantı yaptı. Belediyenin pandemi çalışmaları ve Aliağa Sanayi Bölgesi’nin yarattığı kirlilik değerlendirildi.