CHP Karşıyaka’dan bilgisayar kampanyası

İlçe Başkanı M. Serdar Koç, destek kampanyasının başlaması adına ilk iki tableti kendisi bağışladı. Ayrıca ihtiyaç sahibi iki öğrenciye tabletlerini kendisi teslim etti. Karşıyakalıların destek vereceklerinden şüphesi olmadığını dile getiren Koç, “Bütün Karşıyakalılar güvenle sıfır veya ikinci el tablet ya da bilgisayarlarını ilçe başkanlığımıza teslim edebilir, ya da 0544 359 19 23 no’lu telefondan bizi arayıp diledikleri yerden aldırabilirler” dedi.