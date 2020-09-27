27.09.2020 - 00:02 |
CHP Karşıyaka’dan bilgisayar kampanyası
CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı “Sen de destek ol, uzakta kalmasınlar” sloganıyla pandemi döneminde uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet ve bilgisayar kampanyası başlattı.
İlçe Başkanı M. Serdar Koç, destek kampanyasının başlaması adına ilk iki tableti kendisi bağışladı. Ayrıca ihtiyaç sahibi iki öğrenciye tabletlerini kendisi teslim etti. Karşıyakalıların destek vereceklerinden şüphesi olmadığını dile getiren Koç, “Bütün Karşıyakalılar güvenle sıfır veya ikinci el tablet ya da bilgisayarlarını ilçe başkanlığımıza teslim edebilir, ya da 0544 359 19 23 no’lu telefondan bizi arayıp diledikleri yerden aldırabilirler” dedi.