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    HaberlerEge Haberleri CHP’li gençlere başkandan destek
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    13.02.2020 - 00:01 |

    CHP’li gençlere başkandan destek

    CHP’li gençlere başkandan destek

    CHP Milas İlçe Gençlik Kolları Kongresi’nde seçilen yeni yönetim, Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı ziyaret etti. Başkan Hilmi Can Tunca ve Yönetim Kurulu üyeleri CHP için yılmadan çalışacaklarını ve gençlerin beklentilerine uygun projeler üreteceklerini ifade etti. Çalışmalara her zaman destek olacağını belirten Başkan Tokat ise, “Gençleri bir araya toplayıp ses getiren etkinlikler yapmamız gerekiyor. Yeni oy kullanan gençlerimizin yüzde 60’ı CHP’ye oy vermekte. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek elinizde” diye konuştu.

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