ÇİBEM eğitime devam ediyor

Çiğli’de yüzlerce öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sağlanan ÇİBEM’de, özellikle Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilerin eğitime verilen aradan olumsuz etkilenmemeleri için başlatılan uzaktan eğitim sistemi başarıyla devam ediyor. Merkezde eğitim alan ve bu yıl sınava girecek 8. ve 12. sınıfta eğitim gören 500 öğrenciye ücretsiz şifre dağıtıldı. Öğrenciler, kendilerine dağıtılan bu şifrelerle internet üzerinden konu anlatımı, test çözme, deneme sınavı, ders tekrarı ve konu pekiştirme takiplerini yapabilecek. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Öğrencilerimiz sınav zamanına kadar evlerinde müfredata uygun ve kaliteli standartlarda çalışmalarını sürdürebilecekler. Her zaman yanlarında olacağımız öğrencilerimize sınavlarda başarılar diliyorum” dedi.