ÇİBEM’de 2020-21 önkayıtları başladı

8. ve 12. sınıflarda eğitim görecek öğrenciler, öğrenci belgesi ve öğrenci ikametgâh belgesi, mezun grubu öğrencileri ise diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi ile kayıt yapabilecek. Eğitime destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Bu yıl da el ele verip birçok öğrencimizin hayallerine kavuşmalarını sağlayacağız” dedi.