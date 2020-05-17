17.05.2020 - 00:01 |
Çiftçiler Günü’nü tarlada kutladı
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Kaklıç ve Sasalı mahallelerindeki üreticilerle buluştu.
Tarlalarında ziyaret ettiği çiftçileri hem kutlayan hem de ihtiyaçlarını öğrenen Gümrükçü, “Yaşadığımız bu süreç tarımın önemini bize bir kez daha gösterdi. Siz üretim için bu zor günlerde ve koşullarda çalışmaya devam ediyorsunuz. Belediye olarak tarımı desteklemeye devam edeceğiz. El ele vererek Çiğli’de tarım faaliyetlerinin devam etmesini sağlayacağız” dedi.
Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.