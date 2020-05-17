Çiftçiler Günü’nü tarlada kutladı

Tarlalarında ziyaret ettiği çiftçileri hem kutlayan hem de ihtiyaçlarını öğrenen Gümrükçü, “Yaşadığımız bu süreç tarımın önemini bize bir kez daha gösterdi. Siz üretim için bu zor günlerde ve koşullarda çalışmaya devam ediyorsunuz. Belediye olarak tarımı desteklemeye devam edeceğiz. El ele vererek Çiğli’de tarım faaliyetlerinin devam etmesini sağlayacağız” dedi.