‘Çiftçimiz aşçıbaşımız’

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, “Tarım reformunun kaçınılmaz olduğunu bir sefer daha tüm dünya olarak yaşamış bulunuyoruz. Tarımın ülke ekonomisine gerçek anlamda mutlak değer getirisinin bilincindeyiz” dedi. Celep, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) önümüzdeki sezonda da çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapacağını açıklamasının sektör ve ekonomi açısından önemli olduğunu belirtti, “İncir ve kayısı destek alımlarının da sürdürülmesi, ülke ekonomisi ve üreticilere ciddi bir katma değer sağlayacak” vurgusunu yaptı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit de “Çiftçi ve üreticiler, kendilerine ne kadar destek verilirse fazlasıyla insanlığın hizmetine sunacaktır. Çiftçi ve üreticiler, dünya mutfağının aşçıbaşlarıdır” diye konuştu.

l DHA-AA