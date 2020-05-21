Çiftçinin hakkı korunuyor...

Cumhurbaşkanlığı’na ve ilgili bakanlıklara bir talep mektubu gönderdiklerini ifade eden Demir, “Tarım maliyetlerinde düşüş hem dışa bağımlılığı azaltacak hem de enflasyonu düşürecek. Birçok çiftçi yüksek maliyetlere katlanamayıp tarlalarını boş bırakıyor. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik faturalarında Enerji Fonu ve TRT Payı ödemelerinin alınmaması ve KDV oranının düşürülmesi gerekiyor. Borçlarından dolayı elektriği kesilen ve bu nedenle sulama yapamayan çiftçilerimizin elektrik hizmeti almasına izin verilmeli ve borçları yapılandırılmalı” diye konuştu.