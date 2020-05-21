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    HaberlerEge Haberleri Çiftçinin hakkı korunuyor...
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    21.05.2020 - 00:00 |

    Çiftçinin hakkı korunuyor...

    Tarım Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Arsin Demir, pandeminin tarımsal üretim ve gıda arz güvenliğinin önemini bir kez daha gün yüzüne çıkardığını vesektörün sesini duyurmak için harekete geçtiklerini söyledi.

    Çiftçinin hakkı korunuyor...

    Cumhurbaşkanlığı’na ve ilgili bakanlıklara bir talep mektubu gönderdiklerini ifade eden Demir, “Tarım maliyetlerinde düşüş hem dışa bağımlılığı azaltacak hem de enflasyonu düşürecek. Birçok çiftçi yüksek maliyetlere katlanamayıp tarlalarını boş bırakıyor. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik faturalarında Enerji Fonu ve TRT Payı ödemelerinin alınmaması ve KDV oranının düşürülmesi gerekiyor. Borçlarından dolayı elektriği kesilen ve bu nedenle sulama yapamayan çiftçilerimizin elektrik hizmeti almasına izin verilmeli ve borçları yapılandırılmalı” diye konuştu.

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