Çiftçinin yanında

Bergama’da uzun yıllar sonra görülen yoğun kar yağışı ve soğuk nedeniyle buz tutan kırsal mahalle yolları süt toplama araçlarına geçit vermeyince Bergama Belediyesi tarafından anında önlem alındı. Başkan Hakan Koştu, “Süt alma araçlarının ulaşımda zorluk yaşamaması için buz olan yerlere hemen müdahale ediyoruz. Çiftçimizin, besicimizin yanındayız” şeklinde konuştu.