Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, işçilere çifte bayram yaşattı. Sendika temsilcilerinin de katıldığı bayramlaşma töreninde Belediye-İş’le anlaşmaya varıldığını açıklayan Batur, imzaların Kurban Bayramı’ndan sonra atılacağını belirtti. KHK’lı çalışanlara da seslenen Batur, şöyle konuştu:

“Abdül Batur işçinin, emekçinin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Birlikte Konak anlayışıyla yola çıkmıştık. Bunun en önemli parçalarından biri çalışanlarımızdır. Sizler çalışıyor, hizmet üretiyorsunuz. Konaklı hemşehrilerimiz de ‘Belediye çalışıyor’ diyor. Belediye başkanı tek başına hiçbir şeydir.”

Sağlık diledi

Daha sonra Fuar Evlendirme Dairesi’ne geçen Batur; meclis üyeleri, meclis parti grup başkanları, siyasi parti temsilcileri ve belediye personeliyle bayramlaşmayı sürdürdü. Bayrama dair en büyük temennisinin sağlık olduğunu dile getiren Batur, “Bayramlar insanların kucaklaştığı, küskünlerin barıştığı, dayanışmanın en üst noktada olduğu günlerdir ama bunları sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat ederek yapalım. Bayram coşkusunun tam kutlandığı günlerin özlemiyle sizlerin ve sevdiklerinizin bayramını kutluyorum. Özellikle Kurban Bayramı boyunca sahada olacak zabıta, veterinerlik ve sağlık işleri çalışanları dikkatli olmalı. Kesim alanlarında kontrolü sıkı bir şekilde yapmalıyız” diye konuştu.