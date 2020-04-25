Çifte kutlama

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, doğum günü 23 Nisan olan Emrah Ömer Akgül’e sürpriz yaparak hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hem de doğum gününü kutladı. Kapıda Başkan Batur’u gören Emrah büyük heyecan yaşadı. Annesi de 23 Nisan doğumlu olan Emrah, doğum günü pastasını Başkan Batur’la birlikte kesti. Başkan Batur, belediyenin resmi araçlarının oluşturdukları 55 araçlık konvoyun startını da verdi. Gürçeşme’deki Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yola çıkan 55 araçlık konvoy Liman yolundan Alsancak’a geçti, renkli görüntüler oluştu.