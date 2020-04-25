25.04.2020 - 00:02 |
Çifte kutlama
Konak, Balçova ve Saruhanlı’da başkanlar, 23 Nisan doğumlu çocukların hem doğum günü hem de bayramlarını kutladı
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, doğum günü 23 Nisan olan Emrah Ömer Akgül’e sürpriz yaparak hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hem de doğum gününü kutladı. Kapıda Başkan Batur’u gören Emrah büyük heyecan yaşadı. Annesi de 23 Nisan doğumlu olan Emrah, doğum günü pastasını Başkan Batur’la birlikte kesti. Başkan Batur, belediyenin resmi araçlarının oluşturdukları 55 araçlık konvoyun startını da verdi. Gürçeşme’deki Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yola çıkan 55 araçlık konvoy Liman yolundan Alsancak’a geçti, renkli görüntüler oluştu.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.