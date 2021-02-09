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    09.02.2021 - 00:03 |

    Çiğ köfte pastayla kutlama

    Çiğ köfte pastayla kutlama

    Cevizlibağ’daki ünlü çiğ köfteci Ömer Usta’yla buluşan Safiye Soyman ve Faik Öztürk, çifte kutlama yaptı. Hem Soyman’ın yeni şarkısı ‘Şımart Beni’nin başarısını hem de yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlayan ikili, çiğ köfteden yapılmış pastayı kesti. Türkiye’nin sevgilisi olan çift, birbirlerine ve çocuklarına duydukları sevgiyi dile getirdi. Öztürk’ün oğlunun düğününe katıldığını anlatan Soyman, onu öz evladından ayırt etmediğini söyledi. Öztürk de, Soyman’ın MS hastası oğlu Harun’u evladı gibi gördüğünü, “Harun’u bir keresinde sırtımda bile taşıdım. Sevgi bağı kan bağından daha değerlidir” dedi.

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