Çiğli, 2020’de ayağa kalkacak

İzmir’de metropol ilçe belediye başkanları arasında en genç isim olan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bir yılını ve koronavirüse karşı yaptıkları çalışmaları Milliyet Ege’ye anlattı. Belediyecilikte iyi örnekleri incelediklerini ve bunu Çiğli’ye nasıl uygularız diye kafa yorduklarını belirten Gümrükçü, “İlk yıl Çiğli’de değişimin ve dönüşümün başlangıcı oldu. Vatandaşın talebine odaklandık. Önümüzdeki yıllarda İzmir’in kalbi burada atacak. Değişimi yönetecek bir planlamak yapmak zorunluluktu, bunu yaptık. Koronavirüse karşı çok sağlam bir mücadele yürüttük. İşe maske dikimiyle başladık. Ardından siperlik, entübe kutusu, numune kabini, solunum cihazı için filtre ürettik. Şimdi de belediyeye galoşsuz girmeyi yasakladık. Adeta yaptığımız üretimlerle mucit olduk” diye konuştu.

Borç yükümüz azaldı

Borç yükü fazla olan bir belediye devraldığını, sadece piyasaya 25 milyon liranın üzerinde borcu olan kurumun, bugün itibariyle rakamı 5 milyon liranın altına gerilettiklerini ifade eden Gümrükçü, “Çiğli’yi 2020’de ayağa kaldıracağız’ dedik. Sayısız proje açıkladık. Hızımı almıştık. Ancak koronavirüs hedeflerimizi ertelememize sebep oldu. Bu süreçte kapasite geliştirime en önemli çalışmamızdı. İlçe başkanlığı yaptığım için belediyeden vatandaşın ne istediğini, neleri eleştirdiğini biliyordum.

Belediyede neler yapılabileceğine de hakimdim. Adaylık çalışmamızda da kendimizi iyi noktaya getirdik. Çiğli’de 5 yılda bir başkan değişti ama kadro aynı kaldı. Bu noktada değişim sağlanamazsa iş yapma şeklinin, memnuniyetin eksik kalacağını değerlendik. Kendi içimizde bir değişim başlattık. Yeni müdürlükler açtık. Çiğli Belediyesi önemli transferler gerçekleştirdi. Kendisini ispatlamış isimler. Hepsi yetki verildiğinde kendini gösterecek arkadaşlardı. 38 yaşındayım. Kadın müdür sayısı üçtü, yediye çıkardık. Belediyemizin kurumsal gelişimini sağlamak adına önemli hamleler yaptığımızı söyleyebilirim” dedi.

Göreve gelir gelmez vatandaşın talebine odaklandıklarını vurgulayan Gümrükçü, şunları söyledi:

‘Taleplere odaklandık’

“Halkın sorunları neler? Bu önemli bir nokta! Bilgi sahibiydik ama bunu vatandaşa sorduk. Anket yaptık. Makamımızı mahallere taşıdık. 7 bin 700 kişiyle bu yolla görüştük. Hem yazılı hem de sözlü olarak bize isteklerini, eleştirileri ifade ettiler. Bütün bunların sonunda hem belediyeyi tanıdık hem de yapıyı daha güçlü hale getirdik. Bir eylem planı hazırladık. Mali yapıyı güçlendirdik. Piyasa borçlarını ödedik.

Bütçeyi 166 milyondan 180 milyon liraya çıkardık. Tasarruf tedbirlerini hayata geçirdik. Eksikleri tamamladık. Parayı doğru harcadık, bu konudaki denetimleri artırdık. Sonuçta 200 bin nüfuslu şehir yönetiyoruz. Gelişme aksının ortasında bulunan, sanayi bölgesi, üniversitesi, hastanesi ile en büyük beşinci ilçe... Bu yüzden ‘İzmir’in kalbi Çiğli’de atacak’ diyoruz. Çiğli gelişme potansiyeli yüksek bir ilçe. 80 binlerden 200 binlere çıkan nüfus var. Değişimi yönetecek bir planlama yapmak zorunluluk. Vizyonumuzu geleceği planlayacağız.”

Virüse karşı önemli projeler

Gümrükçü, koronavirüse karşı yaptıkları çalışmaları, şu cümlelerle anlattı: “Maske dikimi, siperlik, entübe kutusu, numune kabine, solunum cihazı için filtre üretiyoruz. Mucit olduk (gülüyor). Belediyecilikte sorun tespiti önemli dedik. Bu şartlarda ihtiyaçları doğru analiz etmek gerekiyor. 3 boyutlu yazıcı ile siperlik üretiyoruz, ayrıca rektörlerden de destek istedik. Milli Eğitimin 80 makinesi vardı. 3 boyutlu destek gönüllü organizasyonu var. 150 vatandaş kendi evindeki yazıcı ile siperlik üretiyor. Biz onlara malzeme desteği sağlıyoruz. Gidip evlerinden topluyoruz. Haftada 25 bin adet üretiliyor. Devlet hastanesi bize kumaş veriyor biz maske dikiyoruz. 70 entübe kutusunu teslim ettik. 60’ı da yolda. İyilik hareketi ve STK’larla işbirliğindeyiz. Süreç gösteriyor ki, bu tür vakalarla karşılaşacağız. Bu yüzden de ekibimizi yeniden dizayn edeceğiz. Yeni takviyeler olacak.”

Ekolojik denge cezası

Gümrükçü, projeleriyle ilgili de şunları söyledi: “Tüm kesimlerin ihtiyaçlarını tespit etmek gerekiyordu. Bunu önemli ölçüde yaptık. En önem verdiğim çalışma ilçemizde engellilerin haritasını çıkarmaktı. Ev ev, kapı kapı gezdik. İklim değişikliği konusu bizim için önemliydi. Dünyayı tüketmeye başladık. Ekolojik denge bizi cezalandırıyor. Küresel ısınma başladı. Şimdi koronavirüs var. Çiğli’yi dirençli kent yapma çabamız vardı. Bunun da yolu yeşil alan sayısını artırmaktan geçiyor. Vatandaşların yüzde 57’sinin önceliği park. Söz verdiğimiz her projeyi yapacağız ama gecikme yaşanacak. Bu yıl gelirlerimizi artıracağız. İlçemizin tarihi bir geçmişi önemli. Bir antik kentimiz var. Kuş cennetine ev sahipliği yapıyoruz. İlk OSB burada kuruldu. Üniversitemiz var. Bu potansiyelini ortaya koyan bir model var. Bunun için de İzmir’i Çiğli ayağa kaldıracak’ diyoruz.”

‘Tunç Soyer bize ağabeylik yapıyor’

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in Çiğli’yle yakından ilgilendiğini belirten Gümrükçü, “Tunç Başkan ilk geldiğinde, ‘Utku başarılı bir arkadaşımız. Ben de ona ağabeylik yapacağım’ dedi ve dediğini yapıyor” dedi. Gümrükçü, her şeyiyle Çiğli’ye odakladığını söyledi.