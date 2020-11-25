Çiğli Belediyesi’ne Sıfır Atık belgesi

Sağlıklı bir gelecek için geri dönüşüm ve sıfır atık konularına önem verdiklerinin altını çizen Başkan Utku Gümrükçü, “Geri kazanabilecek atıkların çöplere atılmadan ayrıştırılarak geri dönüşüme girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve geri dönüşüm ağına dahil etmek için farklı projeler geliştiriyoruz” dedi.