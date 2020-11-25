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    HaberlerEge Haberleri Çiğli Belediyesi’ne Sıfır Atık belgesi
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    25.11.2020 - 00:02 |

    Çiğli Belediyesi’ne Sıfır Atık belgesi

    Doğa ve çevre dostu belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Çiğli Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Sıfır Atık belgesi almaya hak kazandı.

    Çiğli Belediyesi’ne Sıfır Atık belgesi

    Sağlıklı bir gelecek için geri dönüşüm ve sıfır atık konularına önem verdiklerinin altını çizen Başkan Utku Gümrükçü, “Geri kazanabilecek atıkların çöplere atılmadan ayrıştırılarak geri dönüşüme girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve geri dönüşüm ağına dahil etmek için farklı projeler geliştiriyoruz” dedi.

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