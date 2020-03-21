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    HaberlerEge Haberleri Çiğli, kurum içi önlemleri artırdı
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    21.03.2020 - 00:05 |

    Çiğli, kurum içi önlemleri artırdı

    Koronavirüse karşı açık ve kapalı alanlarda etkin dezenfekte çalışmaları yürüten Çiğli Belediyesi, kurum içinde uygulanmak üzere bir dizi önlemler aldı.

    Çiğli, kurum içi önlemleri artırdı

    Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Önlemlerimiz hem personelimiz hem de kuruma gelen vatandaşımızı kapsıyor” dedi. Belediyenin aldığı tedbirlerden bazıları şu şekilde: “Tüm birimlerde çalışan personel ve ziyaretçi girişleri tek kapıdan sağlanacak. Belediye hizmet binası içinde aynı anda sınırlı sayıda vatandaşa hizmet verilecek. Giriş ve çıkışlarda ateş ölçümleri yapılacak. Personel masasının altındaki çöp kovaları toplanacak yerine tek kova konulacak. Olası kriz anında çalışmak üzere ayrı bir hat üzerinde iletişim kurulması için altyapı çalışmaları başlatıldı.

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