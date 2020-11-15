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    HaberlerEge Haberleri Çiğli Tramvayı’nda ihale tamam
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    15.11.2020 - 00:00 |

    Çiğli Tramvayı’nda ihale tamam

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın düzenlediği Çiğli Tramvayı Yapım İhalesi sonuçlandı. 414 milyon 182 bin 814 lira ile en avantajlı teklifi veren Nurol İnş. Tic. A.Ş. ihaleyi kazanan firma oldu.

    10 gün içinde itiraz olmaması durumunda, firma sözleşme imzalamaya davet edilecek. Çiğli Tramvay hattı inşa çalışmalarının yılbaşından önce başlaması ve iki yılda tamamlanması öngörülüyor. Karşıyaka Tramvayı’nın devamı niteliğindeki Çiğli hattı, 11 kilometre uzunluğunda olacak ve 14 istasyondan oluşacak. Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayacak hat, bağlantı köprüsü ile Çiğli İstasyonaltı Mahallesi’ne bağlanacak. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bağlantı köprüsü, çevre yolunun üzerinden geçecek.

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