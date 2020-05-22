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    HaberlerEge Haberleri Çiğli ve Selçuk’un Avrupa gururu
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    22.05.2020 - 00:07 |

    Çiğli ve Selçuk’un Avrupa gururu

    Çiğli ve Selçuk’un Avrupa gururu

    İzmir’in Efes Selçuk ve Çiğli belediyeleri, Avrupa Konseyi’nin 1955 yılından bu yana verdiği dört basamaklı Avrupa Ödülü’nün ilk aşaması olan Avrupa Diploması’yla Türkiye’yi gururla temsil ediyor.

    12 ödülün ikisi geldi

    İki belediyenin turizm, yerel kalkınma, çevre ve gençlik projeleri, katılımcı demokrasi anlayışı, yabancı kardeş şehirlerle etkin diyalogları ve ortak projeleri, ödülü kazanmadaki ölçütlerin oluşturulmasını sağladı.

    Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve Ukrayna gibi Avrupa’nın önde gelen ülkelerinin 9 önemli şehrinin de ödül almaya hak kazandığı organizasyonda, Efes Selçuk ve Çiğli Belediyesi verilen toplam 12 ödülün ikisini İzmir’e getirdi.

    Vatandaşa teşekkür

    Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ödül için “Efes Selçuk, İzmir ve ülkemiz adına büyük gurur” dedi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de “Bu mutluluğu bizlere yaşatan ekip arkadaşlarıma ve desteklerini esirgemeyen kıymetli Çiğlililere teşekkür ediyorum” dedi.

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