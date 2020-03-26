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    HaberlerEge Haberleri Çiğli’de çocuk parkları kapandı
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    26.03.2020 - 00:01 |

    Çiğli’de çocuk parkları kapandı

    Çiğli’de çocuk parkları kapandı

    Koronavirüs salgınına karşı çok yönlü çalışmalar yürüten Çiğli’de, son olarak çocuk ve ebeveynlerin sağlığının korunması adına oyun parkları kapatıldı. Halk sağlığını korumaya yönelik alınan bu tedbirlerin yanısıra görev başındaki belediye personelleri için idari bina ve şantiye tesisinin girişlerine ‘Yaya dezenfekte cihazı’ yerleştirildi. Salgına karşı tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Hastalık ortak kullanım alanlarında hızla yayılıyor. Ebeveynlerimiz, aldığımız bu karara uymalı ve çocuklarımızı bu süreçte olabildiğince evde tutmalı” dedi.

    Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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