Çiğli’de çocuk parkları kapandı

Koronavirüs salgınına karşı çok yönlü çalışmalar yürüten Çiğli’de, son olarak çocuk ve ebeveynlerin sağlığının korunması adına oyun parkları kapatıldı. Halk sağlığını korumaya yönelik alınan bu tedbirlerin yanısıra görev başındaki belediye personelleri için idari bina ve şantiye tesisinin girişlerine ‘Yaya dezenfekte cihazı’ yerleştirildi. Salgına karşı tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Hastalık ortak kullanım alanlarında hızla yayılıyor. Ebeveynlerimiz, aldığımız bu karara uymalı ve çocuklarımızı bu süreçte olabildiğince evde tutmalı” dedi.