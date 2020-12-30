30.12.2020 - 00:04 |
Çiğli’de deprem birimi
Çiğli’de Başkan Utku Gümrükçü, İzmir depremi sonrası ilçede hasarlı bina tespit çalışmalarına katılan belediye görevlileri ve gönüllü mühendislerle online toplantıda bir araya geldi.
30 Ekim-5 Kasım günleri arasında ilçede 566 binada inceleme yapıldığını belirten Başkan Gümrükçü, “Ağır hasarlı 14 binada yıkıma başlandı. Ocak ayı meclisimizde görüşülmek üzere ‘Deprem ve Zemin’ birimimizi kuracağız. Yapı envanterimizi ve dijital arşivimizi oluşturacağızé şeklinde konuştu.