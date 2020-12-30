Çiğli’de deprem birimi

30 Ekim-5 Kasım günleri arasında ilçede 566 binada inceleme yapıldığını belirten Başkan Gümrükçü, “Ağır hasarlı 14 binada yıkıma başlandı. Ocak ayı meclisimizde görüşülmek üzere ‘Deprem ve Zemin’ birimimizi kuracağız. Yapı envanterimizi ve dijital arşivimizi oluşturacağızé şeklinde konuştu.