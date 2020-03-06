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    HaberlerEge Haberleri Çiğli’de engelsiz mönü dönemi
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    06.03.2020 - 00:03 |

    Çiğli’de engelsiz mönü dönemi

    Çiğli’de engelsiz mönü dönemi

    Çiğli Belediyesi, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde düzenlediği ‘Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı’nda dile getirilen talepleri hayata geçirmeye başladı. Pelikan ve Akvaryum sosyal tesislerinde görme engelli bireyler için kabartma yazılı (Braille) mönü hizmeti sunuldu. Engelli hakları aktivisti Yusuf Ak, hazırladığı mönüleri Başkan Utku Gümrükçü’ye teslim etti. Başkan Gümrükçü, “Engelli bireylerin bağımsız yaşamlarını destekleyici çalışmalara odaklanıyoruz” dedi.

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