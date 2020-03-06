06.03.2020 - 00:03 |
Çiğli’de engelsiz mönü dönemi
Çiğli Belediyesi, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde düzenlediği ‘Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı’nda dile getirilen talepleri hayata geçirmeye başladı. Pelikan ve Akvaryum sosyal tesislerinde görme engelli bireyler için kabartma yazılı (Braille) mönü hizmeti sunuldu. Engelli hakları aktivisti Yusuf Ak, hazırladığı mönüleri Başkan Utku Gümrükçü’ye teslim etti. Başkan Gümrükçü, “Engelli bireylerin bağımsız yaşamlarını destekleyici çalışmalara odaklanıyoruz” dedi.
Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.