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    HaberlerEge Haberleri Çiğli’de glütensiz destek
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    10.02.2021 - 00:03 |

    Çiğli’de glütensiz destek

    Çiğli Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden çölyak ve fenilketonüri (PKU) hastalarına glütensiz besinlerden oluşan gıda kolisi desteğinde bulunuldu.

    Çiğli’de glütensiz destek

    Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında hasta listesi oluşturuldu. Ailelerle tek tek irtibata geçilerek ihtiyaçları belirlendikten sonra, içerisinde glüten içermeyen un, mısır unu, burgu makarna, arpa şehriye, köftelik bulgur, yüksük çorba, Toros çorba, kakaolu kek ve kurabiye bulunan koliler teslim edildi.

    Vatandaşların ihtiyaçlarıyla hane hane ilgilendiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Bu hizmetimizin, kısıtlı besin grubuyla hayatlarını idame ettirmek durumunda olan vatandaşlarımızın yaşadığı zorluklar konusunda toplumsal bir farkındalık yaratmasını umut ediyorum” dedi.

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