Çigli’de tarih yazacağız

Tarihinde birçok kez 3. Lig’e göz kırpan ancak her defasında şeytanın bacağını kıramayıp profesyonel liglerle tanışamayan Çiğli Belediyespor, yarın Çiğli Atatürk Stadı’nda şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi lider Yalovaspor’u konuk edecek. Sezon başından bu yana 21 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 49 puanla 2. sırada zirve yarışını sürdüren kırmızı siyahlılar, ligin bitimine 5 maç kala kritik virajı galibiyetle dönmek istiyor. Yarın saat 14.00’da başlayacak olan mücadele öncesi Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş ve usta yazarımız Fatih Tanfer’i Atatürk Stadı’nda ağırlayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, takımı adına umutlu konuştu.



Seyircisiz oynanacak



Tarihi bir başarıya imza atmak için yarınki zorlu mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten Başkan Gümrükçü, “Bizim için 3. Lig yolunda çok önemli bir maç. Çiğli Belediyespor’a gönül veren taraftarların heyecanının bu maçta yüksek olacağına emindik. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs sebebiyle spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağı bildirildi. Bizler inanıyoruz ki bu takım, taraftarının desteğini yanlarında olamasa da kalplerinde hissedecektir. Takımımız ve Çiğli adına hayati önem taşıyan bu karşılaşmada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’i, İzmir Valimiz Erol Ayyıldız’ı, Karşıyaka, Altay, Altınordu, Göztepe ve Bucaspor’un değerli başkanlarını da aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız” dedi.



‘Hafızalara kazınacağız’



Yarınki karşılaşmanın Çiğli Belediyespor’un hafızalara kazınması ve profesyonel liglere adını yazdırması için önemli yer tuttuğunu belirten Utku Gümrükçü, “Çiğli’nin spor tarihi için çok önemli bir maç. Kazanırsak da Çiğli’nin gelecekteki spor tarihi için çok önemli bir maç olacak. Çiğli Belediyespor kurulduğu günden bugüne kadar çok kez 3. Lig’e yaklaşsada başarılı olamamış. Bu sefer gülen taraf olmak istiyoruz. 3. Lig’e çıkıp, Çiğli’ye unutulmaz bir başarı armağan etmeyi hedefliyoruz” dedi.



‘Ne söz verdiysek yerine getiriyoruz’

“Adaylığımız sürecinde halkımıza bir söz verdik. Neydi o söz?, “Çiğli’yi sporda marka yapacağız” dedik. Çiğli Belediyespor Kulübü olarak sadece futbolda değil sporun birçok branşında aktif hale geldik. Yineliyorum. “Çiğli kendi kendine yeten, potansiyelini halkından alan ve birlikte güçlenen bir kent olacak. Spor ve sağlıkta devrim yapıyoruz ve de yapmaya devam edeceğiz” Çünkü spor, genç yaşlı her yaş grubunun yapması gereken bir değerimiz. “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” demiş Mustafa Kemal Atatürk. Dolayısıyla 7’den 77’ye herkesin spor yapması şart. Herkesi sporla tanıştırmak da bizim görevimiz. Sporda yepyeni projelerle adımızdan sıkça bahsettireceğiz” dedi.



'Hedefimiz şampiyonluk'



Sezonun genelinde elde ettikleri başarının temelinde disiplinli çalışmanın ve inanmışlığın olduğunu belirten Çiğli Belediyespor Teknik Direktörü Murat Gökhan Çelebi ise, “Çiğli Belediyespor hedefleri olan bir kulüp. Geçen hafta bize yakışmayan, talihsiz bir maçı geride bıraktık. Hepimiz her şeyin bilincindeyiz. Bizim için ligdeki en önemli maçlardan birine çıkacağız. Sonuç her ne olursa olsun şampiyonluk yarışından kopmayacağız. Yalovaspor maçından sonra önümüzde 4 maçımız daha olacak. Lig bizim için devam edecek. Ancak bu maçı kazanmamızla birlikte şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönmüş olacağız. Bizim amacımız Çiğli Belediyespor’un geleceğine katkı yapmak. Her şeyden önce ise hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz” dedi.