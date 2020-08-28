Çiğli’deki parkları Nazlıaka açacak

Çiğli Belediyesi tarafından kadın cinayetlerine kurban giden Ceren Özdemir ile Fatma ve Habibe kardeşlerin adlarının verildiği iki parkın açılışı, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka tarafından bugün yapılacak. Köyiçi ve Balatçık mahallelerinde yapılan iki parkın açılış töreni, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılacak. Ordu’da katledilen, 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir’in adının verildiği Balatçık Mahallesi’ndeki parkta tören düzenlenecek. Kadın Kolları Genel Başkanlığı’na seçilmesinin ardından ilk kez İzmir’e gelecek olan Nazlıaka, Çiğli’de öldürülen kardeşler Fatma Akdağ ve Habibe Çevik’in adının verildiği Köyiçi’ndeki parkın açılışını da yapacak.