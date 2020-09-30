Çiğli’den eğitimler

Kadınlarla yapılan online toplantılara katılan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Bir yıldır büyük çoğunluğu Harmandalı bölgesinden kadınlara liderlik ve örgütlenme, kooperatifçilik, stratejik planlama eğitimleri verildi. Pandemi sürecinde de sosyal izolasyon koşullarına uyarak İzkent Mahallesi’nde yaşayan kadınlara online kooperatifçilik eğitimi verildi. Kadınlarımızı destekliyor, başarılar diliyoruz” dedi.