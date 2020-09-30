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    HaberlerEge Haberleri Çiğli’den eğitimler
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    30.09.2020 - 00:02 |

    Çiğli’den eğitimler

    Çiğli Belediyesi ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Çiğlili kadınlara yönelik eğitim ve destek çalışmaları devam ediyor.

    Çiğli’den eğitimler

    Kadınlarla yapılan online toplantılara katılan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Bir yıldır büyük çoğunluğu Harmandalı bölgesinden kadınlara liderlik ve örgütlenme, kooperatifçilik, stratejik planlama eğitimleri verildi. Pandemi sürecinde de sosyal izolasyon koşullarına uyarak İzkent Mahallesi’nde yaşayan kadınlara online kooperatifçilik eğitimi verildi. Kadınlarımızı destekliyor, başarılar diliyoruz” dedi.

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