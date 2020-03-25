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    HaberlerEge Haberleri Çiğli’den yüz siperliği
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    25.03.2020 - 00:03 |

    Çiğli’den yüz siperliği

    Çiğli Belediyesi koronavirüs salgınına karşı yoğun mücadele veren Çiğli’deki hastanelerde görevli doktorlar için yüz koruyucu siperlik üretimine başladı.

    Çiğli’den yüz siperliği

    Sasalı Sosyal Dayanışma ve Destekleme Derneği üyesi 9 kadın ile gönüllü meclis üyeleri Eylem Özdemir ve Aynur Çelik’in, Sasalı Dikiş Atölyesi’nde üretime başladığını belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Kritik süreç sona erene kadar sağlık personellerimizin her türlü ihtiyacında yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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