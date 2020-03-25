25.03.2020 - 00:03 |
Çiğli’den yüz siperliği
Çiğli Belediyesi koronavirüs salgınına karşı yoğun mücadele veren Çiğli’deki hastanelerde görevli doktorlar için yüz koruyucu siperlik üretimine başladı.
Sasalı Sosyal Dayanışma ve Destekleme Derneği üyesi 9 kadın ile gönüllü meclis üyeleri Eylem Özdemir ve Aynur Çelik’in, Sasalı Dikiş Atölyesi’nde üretime başladığını belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Kritik süreç sona erene kadar sağlık personellerimizin her türlü ihtiyacında yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Bağcılar'da kafasına kolonya dökülen yaşlı adamın oğlu konuştuBağcılar'da yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen yaşlı vatandaşın oğlu konuştu. Ahmet Öztürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasını durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.