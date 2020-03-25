Çiğli’den yüz siperliği

Sasalı Sosyal Dayanışma ve Destekleme Derneği üyesi 9 kadın ile gönüllü meclis üyeleri Eylem Özdemir ve Aynur Çelik’in, Sasalı Dikiş Atölyesi’nde üretime başladığını belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Kritik süreç sona erene kadar sağlık personellerimizin her türlü ihtiyacında yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.