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    HaberlerEge Haberleri Çiğlililere dijital kitap uygulaması
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    27.04.2020 - 00:03 |

    Çiğlililere dijital kitap uygulaması

    Çiğlililere dijital kitap uygulaması

    Kovid-19 tedbirleri kapsamında birçok önlem alan Çiğli Belediyesi, bir yandan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya çalışırken, bir yandan da sosyal sorumluluk projelerini faaliyete geçiriyor. Çiğli Belediyesi, salgın nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar ve çocuklar için uzun süredir çalışmasını yaptığı dijital kitap projesini faaliyete geçirdi. Proje kapsamında belirlenen kitaplar, seslendirilerek dijital kitap haline getirildi. Kitaplar mini Mp3 çalarlar ile evlere teslim edilecek. Başkan Utku Gümrükçü, “Çiğli’de hiç kimse kendini yalnız hissetmesin. Sabrın sonu bahar” dedi.

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