‘Çiğlimizin de sahili olacak’

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, katıldığı bir yayında, ilçeye ilişkin önemli açıklamalar yaptı. 23-24 kilometre sahili olan bir ilçe olduklarını belirten Gümrükçü, “Bunun bir kısmı Çamaltı Tuzlası. Burayı devlet özelleştirdi. Bir kısmı Kuş Cenneti-Dalyan. Burası koruma altında olan bir yer. Bir kısmı Organize Sanayi Bölgesi’nde, bir kısmını Büyükşehir kullanıyor. Arada kalan yerler var” dedi. Çiğli’nin denizle buluşması için üç bölge olduğuna dikkat çeken Gümrükçü, “Mavişehir’in devamı olan bölge, şahıs arazisi ve sit alanı ilan edilmiş. Orada bir yaşam alanı oluşturacağız. İkincisi ise Organize Sanayi bittikten sonra kent ormanına gelmeden 2,8 milyon metrekare bir arsa var. Bu arsa için AK Partili arkadaşlar, Bakanlık’a millet bahçesi olması için başvuru yaptı. Biz de bekliyoruz, bu konuda üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Üçüncüsü ise Homa Dalyanı. Burası Ege Üniversitesi’ne bağlı eğitim bölgesi. Ege Üniversitesi de orada balıkçılık eğitimi yapmak çin bir kooperatifle anlaşmış. Biz hem Ege Üniversitesi ile hem kooperatifle bir anlaşma imzaladık” diye konuştu.

‘Çöp sorunu önemli’

Çiğli halkını denizle buluşturacakları bir proje alanı düşündüklerini dile getiren Başkan Utku Gümrükçü, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlar oraya gelip çaylarını kahvelerini içecek, balık ekmeklerini yiyecekler, ayaklarını denize sokacaklar. Mümkün olursa, testler de uygun çıkarsa belki yüzme imkânı bile olacak. Belediye olarak şimdi oraya yatırım yapmaya başladık. Çiğli üçüncü bölge olarak orada denize girebilecek. Öyle görünüyor. Projenin bu yıl içinde bitmesini planlıyoruz. Bunların yanında Çiğli’yi balıkçılığın merkezi yapmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde bunları da açıklayacağım. Balıkçı arkadaşlarıma büyük sürprizlerimiz olacak.”

İlçede çöp sorununun, 30 yıllık kanayan bir yara olduğuna değinen Gümrükçü, “Vatandaş, haklı olarak isyan ediyor. Koku yetkisi bizde değil, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde. Büyükşehir Başkanımız Tunç Soyer de bize söz verdi, Harmandalı’nın içinden artık çöp kamyonları geçmiyor. Çöpler, Aliağa’dan da Çiğli’ye geliyordu. Şimdi o çöpler Bergama’ya gidecek. Menderes’te tesis kurulduğunda Çiğli’ye gelen çöp yüzde 50 azalmış olacak” şeklinde konuştu.

Tramvayın yapım çalışmalarının 1-2 aya kadar başlayacağını kaydeden Gümrükçü, “Başkanlığım bitmeden Çiğli’ye tramvay gelecek” dedi.