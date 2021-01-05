Çıkarılacak dersler var

İzmir Konak’taki Kadriye Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan yardım kolilerini almak isteyen vatandaşlar koronavirüsü unuttu. Bir kamyondan dağıtılan kolileri almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar sosyal mesafeye uymazken, birçok vatandaşın da maske takmadığı görüldü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Tepki alan görüntülerde, mahalle sakinlerinin kolileri almak için küçük çaplı bir izdiham oluşturduğu görüldü.

Yaşananları, “Biz kapıları tek tek çalıp yardımları ulaştırıyoruz” sözleriyle eleştiren AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, “Konak genelinde son bir ayda 5 bin aileye ulaştık. Belediyecilik gibi sosyal yardımlaşmada da yeterli değiller. İhtiyaçlı ailelere erzak dağıtacağız derken sokağa çıkma yasağında insanımızı sokağa döküp adeta virüse davetiye çıkardılar” dedi.

İletişim kopukluğu oldu

Yaşananlarla ilgili üzgün olduklarını belirten ve gelen eleştirilere yanıt veren Büyükşehir yetkilileri, “Tüm kamuoyuna ve öncelikle de yaşanan izdiham nedeniyle yardıma ulaşamayan gerçek ihtiyaç sahiplerine bir özür borcumuz olduğunun da farkındayız. Dağıtımlar, özellikle personelimizin ve hemşehrilerimizin sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma yasağının uygulandığı günler içerisinde gerçekleştirildi. İzdiham yaşanmasına neden olan süreç ise sadece bir mahallemizde, iletişim kopukluğu sonucu ortaya çıktı. Yetkili amirlerin talimatı üzerine bölgede dağıtım durdurulup araçlarımız mahalleden geri çekildi. Bu yıl 250 bin gıda paketinin dağıtımını sessiz sedasız yapan, özellikle pandeminin patlak verdiği mart ayından beri “Biz Varız” sloganıyla kusursuz bir dayanışma tablosu çizen, deprem sonrası binlerce hemşerimiz evsiz kalmışken bile en ufak karmaşaya izin vermeyen organizasyon başarısını bu son olayda neden tekrarlayamadığımız elbette sorgulanacak. Ortaya çıkan görüntülerin çıkarılması gereken dersler içerse de bugüne dek İzmir’de sergilenen gerçek dayanışma tablosunu gölgeleyemeyecek” ifadelerini kullandı.