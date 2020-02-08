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    HaberlerEge Haberleri Çıkış yolu, katma değerli üretim ve dışsatımda
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    08.02.2020 - 00:16 |

    Çıkış yolu, katma değerli üretim ve dışsatımda

    Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) NCM Danışmanlık Başkanı Dr. Ali Nail Kubalı’yı ağırladı.

    Çıkış yolu, katma değerli üretim ve dışsatımda

    Dünya ve Türkiye ekonomisini değerlendiren Kubalı, “Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere giren sıcak paralar hep kriz yaratıyor. Katma değerli üretim yapıp dünyaya ihraç etmemiz şart. Ekonomi politikaları nedeniyle ne yazık ki tarım ve sanayi başta olmak üretimden uzaklaştık” dedi.

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