08.02.2020 - 00:16 |
Çıkış yolu, katma değerli üretim ve dışsatımda
Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) NCM Danışmanlık Başkanı Dr. Ali Nail Kubalı’yı ağırladı.
Dünya ve Türkiye ekonomisini değerlendiren Kubalı, “Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere giren sıcak paralar hep kriz yaratıyor. Katma değerli üretim yapıp dünyaya ihraç etmemiz şart. Ekonomi politikaları nedeniyle ne yazık ki tarım ve sanayi başta olmak üretimden uzaklaştık” dedi.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.