Çıkış yolu, katma değerli üretim ve dışsatımda

Dünya ve Türkiye ekonomisini değerlendiren Kubalı, “Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere giren sıcak paralar hep kriz yaratıyor. Katma değerli üretim yapıp dünyaya ihraç etmemiz şart. Ekonomi politikaları nedeniyle ne yazık ki tarım ve sanayi başta olmak üretimden uzaklaştık” dedi.