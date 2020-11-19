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    HaberlerEge Haberleri 'Çıkışımız sürecek'
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    19.11.2020 - 00:00 |

    'Çıkışımız sürecek'

    TFF 1. Lig’de milli maç arasından sonra pazartesi günü Altay’ı konuk edecek Menemenspor, derbiye 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

    'Çıkışımız sürecek'

    Kulüpte görülen koronavirüs vakaları sonrası kendisinin yanı sıra 18 futbolcudan 17’sinin test sonucunun negatife döndüğünü belirten Teknik Direktör Cenk Laleci, “Sadece genç bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıktı. Futbolcularımız herhangi bir semptom göstermedikleri için antrenmanlarını bireysel olarak aksatmadılar. Sıkıntımız yok. Altay maçına iyi hazırlanıyoruz. Bu karşılaşmayla birlikte çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Saha avantajını iyi kullanıp galibiyet arayacağız” dedi. Menemen’de ülkelerinin milli takımlarına giden Arnavut kaleci Gentian Selmani ile Beninli Tidjani Anaane bugün sarı lacivertli ekibe katılacak.

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