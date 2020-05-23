Çınarlara bayram tıraşı

Büyükşehir Belediyesi ekiplerini evlere göndererek, 65 yaş üstü ve bakım hizmeti alan vatandaşları maske ve eldiven takıp, hijyen kurallarına uygun biçimde bayram tıraşlarını yaptı.

Mutlu oldular...

Uygulama kapsamında evlerinde tıraş olan vatandaşlar, “Bizleri çok memnun etti. Yasa kapsamında sokağa çıkmamız yasak. Yaklaşan bayram öncesi nasıl tıraş olacağımızı düşünüyorduk. Muğla Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Osman Gürün de, “Berber ve kuaförlerin açılmasıyla evde bakım hizmetlerinde yararlandığımız ve sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlarımızı en hijyenik koşullarda mevzuatın gerektirdiği şekilde bayram tıraşlarını yapıyoruz” dedi.