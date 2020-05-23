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    HaberlerEge Haberleri Çınarlara bayram tıraşı
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    23.05.2020 - 00:04 |

    Çınarlara bayram tıraşı

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların tıraş ihtiyacını karşılıyor.

    Çınarlara bayram tıraşı

    Büyükşehir Belediyesi ekiplerini evlere göndererek, 65 yaş üstü ve bakım hizmeti alan vatandaşları maske ve eldiven takıp, hijyen kurallarına uygun biçimde bayram tıraşlarını yaptı.

    Mutlu oldular...

    Uygulama kapsamında evlerinde tıraş olan vatandaşlar, “Bizleri çok memnun etti. Yasa kapsamında sokağa çıkmamız yasak. Yaklaşan bayram öncesi nasıl tıraş olacağımızı düşünüyorduk. Muğla Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Osman Gürün de, “Berber ve kuaförlerin açılmasıyla evde bakım hizmetlerinde yararlandığımız ve sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlarımızı en hijyenik koşullarda mevzuatın gerektirdiği şekilde bayram tıraşlarını yapıyoruz” dedi.

    İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
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