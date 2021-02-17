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    HaberlerEge Haberleri Çin’de sergilenecek
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    17.02.2021 - 00:03 |

    Çin’de sergilenecek

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Ceren Cengiz, Çin’de gerçekleştirilen ‘4.Seramik Sanatı ve Tasarım Sergisi’nde Türkiye’yi temsil ediyor.

    Çin’de sergilenecek

    Bugüne dek Hindistan, Pakistan, Fas, İran, Bangladeş, Norveç, Filipinler ve Meksika’da yapılan sergilerde de yer alan Cengiz, dünya genelinde bin 200 eserin başvuru aldığı Çin’deki sergide, ‘İçe Dönüş’ adlı eserleriyle 43 sanatçı arasında yer aldı. Pandemi nedeniyle online gerçekleştirilen sergi, 10 Mayıs’a kadar sürecek. Cengiz, “Prof. Dr. Sevim Çizer’den aldığım Kil ve Alçı Tasarım dersi, hayat yolumu değiştirdi. Tasarımlarımda her zaman seramik, resim, dans ve müziği birleştirdim. Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda sergiye katıldım. Ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum. Eserimde, Osmanlı döneminde hazır nesnelerin tütsü kabına dönüştürülmesinden esinlendim” dedi.

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