Cinsiyet eşitliğinden yana

Çiğli Belediyesi, salgın ve doğal mücadele içinde geçen 2020’de sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini sürdürdü. Göreve gelir gelmez toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için başkan yardımcılığı ve birim müdürlüğü kadrolarındaki kadın sayısını artıran Başkan Utku Gümrükçü, şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kurdu. Çiğli Flamingo Kadın Kooperatifi’yle ekonomik olarak güçlenmelerine destek oldu.

Şiddet maddesi

Pandemi sürecinde kadınların aile içi şiddete maruz kalmaması adına ‘Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattını’ devreye sokan Gümrükçü, belediye işçilerine yönelik Genel-İş 8 No’lu şubeyle imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’ne kadınlara yönelik şiddetle mücadele edilmesi kapsamında maddeler de ekledi. Aile içi şiddete uğradığını darp raporu veya emniyet şikayet evrağı ile belgeleyen kadın personellere 1 ay ücretli izin verileceği, şiddet uyguladığı mahkeme kararıyla tespit edilen ve 6 ay hapis cezası alan erkek personellerin iş akdinin feshedileceği belirtildi. ‘Her ay 1 park’ projesi kapsamında açılan alanlara cinayetlere kurban giden Ceren Özdemir ile Fatma ve Habibe kardeşlerin isimlerinin verileceğini hatırlatan Gümrükçü, “Mücadelemiz sürecek” dedi.