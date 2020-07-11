Çizme giydi kekik biçti

Üretimin önemli bir bölümünün sağlandığı Çal’da Kaymakam Selin Sarı, Kabalar Mahallesi’ni ziyaret etti. Kaymakam Sarı’ya, Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydoğan Gürcan da eşlik etti. Üreticilerle sohbet eden Kaymakam Sarı, ayağına çizme giydi, “30 bin dekar alan üzerinde üretim yapılıyor. Yüksek potansiyele sahibiz” dedi. l DENİZ TOKAT DHA