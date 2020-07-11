11.07.2020 - 00:02 |
Çizme giydi kekik biçti
Türkiye’de kekik ihtiyacının yüzde 92’sini karşılayan Denizli’de, kekik hasadı sürüyor.
Üretimin önemli bir bölümünün sağlandığı Çal’da Kaymakam Selin Sarı, Kabalar Mahallesi’ni ziyaret etti. Kaymakam Sarı’ya, Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydoğan Gürcan da eşlik etti. Üreticilerle sohbet eden Kaymakam Sarı, ayağına çizme giydi, “30 bin dekar alan üzerinde üretim yapılıyor. Yüksek potansiyele sahibiz” dedi. l DENİZ TOKAT DHA
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.