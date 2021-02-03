Çizmeleri çekti yardıma koştu

İzmir’de etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ekiplerle birlikte sahaya çıktı. Taşkınlardan etkilenen bölgelerde incelemeler yapan Batur, vatandaşları yalnız bırakmadı; işyerlerini su basan esnafı da ziyaret etti. Batur, acil işi olmayan vatandaşların evlerinde kalmasını da istedi.

Hasarı yerinde tespit etti

Ekiplerin alarmda olduğunu belirten Başkan Batur, “Zarar gören, taşkından etkilenen bölgelerimize giderek, alanda tespitler yaptık. Esnafımızın neler yaşadığını da bizzat ziyaret ederek gördük. Sıkıntıları biliyor ve bizzat yaşıyoruz da... Muhtarlarımızla da iletişim halindeyiz. Vatandaşlarımıza, esnafımıza, hepimize geçmiş olsun. Hayatın bir an önce normale dönmesi için bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Gece boyu nöbettelerdi

Normal bir yağış olmadığını kaydeden Batur, “Tüm dereler taştı. Bir afet yaşıyoruz. Şu anda en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması. Vatandaşlarımızın yanında, görevimizin başındayız. Hep birlikte, omuz omuza çalışarak bu sıkıntıyı da aşacağız” diye konuştu. Metrekareye 36.3 kilogram yağışın düştüğü Konak’ta, Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tam kadro çalışıyor. Gece boyu nöbet tutarak, teyakkuzda olan ekipler, gelen tüm ihbarları değerlendirdi; ağaç devrilmesi ve taşkınlara anında müdahale etti.