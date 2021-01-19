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    HaberlerEge Haberleri ‘Çocuk Gelin’ kitabı raflarda
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    19.01.2021 - 00:01 |

    ‘Çocuk Gelin’ kitabı raflarda

    ‘Çocuk Gelin’ kitabı raflarda

    EÜ İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. İlknur Aydoğdu Karaaslan koordinatörlüğünde, medyada yer alan çocuk gelinlere yönelik haberlere dikkat çekmek amacıyla oluşturulan “Çocuk Gelin Sorunu ve Dijital Haberler” kitabı, raflardaki yerini aldı. Rektör Prof. Dr. Budak, “Çocuk gelin sorununa yönelik yapılan bu çalışma, dijital gazetelerde ve çevrimiçi haber sunma bağlamında yapılan ilk araştırma olma niteliği taşıyor. Tebrik ederim” dedi. Araştırmada; 8 dijital gazete toplam 212 haber incelendi.

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