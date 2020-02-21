21.02.2020 - 00:02 |
Çocuk oyun alanları dezenfekte ediliyor
Merkezefendi Belediyesi, ilçedeki çocukları kış aylarında artan bulaşıcı hastalıklardan korumak ve sağlıkları açısından risk oluşturabilecek durumları ortadan kaldırmak amacıyla parklarda bulunan oyun gruplarını özel ürünlerle dezenfekte etmeye başladı.
Periyodik olarak sürdürülecek olan çalışmalarda, 320 oyun grubu ve fitness spor aletleri dezenfekte edilecek.
TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.