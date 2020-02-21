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    HaberlerEge Haberleri Çocuk oyun alanları dezenfekte ediliyor
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    21.02.2020 - 00:02 |

    Çocuk oyun alanları dezenfekte ediliyor

    Merkezefendi Belediyesi, ilçedeki çocukları kış aylarında artan bulaşıcı hastalıklardan korumak ve sağlıkları açısından risk oluşturabilecek durumları ortadan kaldırmak amacıyla parklarda bulunan oyun gruplarını özel ürünlerle dezenfekte etmeye başladı.

    Çocuk oyun alanları dezenfekte ediliyor

    Periyodik olarak sürdürülecek olan çalışmalarda, 320 oyun grubu ve fitness spor aletleri dezenfekte edilecek.

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