Çocukken ‘Patron olacağım’ dedi ve başardı

İlkokul üçte mahalledeki oradaki pidecide çalışıp eve destek olduğunu anlatan Durmaz, “15 yaşında evden ayrılarak İstanbul’da lüks bir restoranda çalışmaya başladım. Bulaşıkçı olarak başladığım iş hayatımda kısa sürede sorumluluğum arttı ve işletme sorumluluğuna kadar yükseldim” ifadelerini kullandı.

‘Kendime söz verdim’

Askere gidip geldikten sonra temizlik firmasında çalışmaya başladığını anlatan Durmaz, “Kısa sürede şefliğe getirildim. Çalıştığım yerin İzmir ihalesinin başına geçirildim ve 1993 yılında İzmir’e taşındım. Benim babam kapıcıydı. Babamın kapıcı olmasından dolayı sürekli emir alırdı. Küçükken ben de kendime söz vermiştim, ‘Kendi işimi kurup patron olacağım’ diye. 1996 yılında kendi işimi kurmak için çalışmalara başladım” diye konuştu.

FMS Servis Grup olarak bin 500 kişiyle ulusal ve uluslararası pek çok firmaya hizmet verdiklerini belirten Durmaz, “Hayalleriniz yoksa, hırslı ve inatçı değilseniz iş hayatında başarılı olmanız imkansız. Paylaşmayı çok seven bir insanım ve çok çalışkanım. Başarı çok çalışmaktan ve hayatımızdan feragat etmekle geçiyor. Ailelere de önerim, çocuklarına özgüven vermeli ve onları desteklemeli” dedi.