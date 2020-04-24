24.04.2020 - 00:03 |
Çocuklar Ata’ya sevgisini yazdı
Karabağlar’da yüzlerce çocuk, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu, belediye sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şiir ve resimlerinde özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duydukları sevgi ve özlemi dile getirdi. Öte yandan Başkan Muhittin Selvitopu, vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıttı. 100 yıl önce Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın zorlu koşullarında, egemenliğin ulusa verildiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Bu yıl evlerimizde de olsak, 23 Nisan’ı aynı coşkuyla kutladık” dedi.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.