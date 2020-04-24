Çocuklar Ata’ya sevgisini yazdı

Karabağlar’da yüzlerce çocuk, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu, belediye sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şiir ve resimlerinde özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duydukları sevgi ve özlemi dile getirdi. Öte yandan Başkan Muhittin Selvitopu, vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıttı. 100 yıl önce Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın zorlu koşullarında, egemenliğin ulusa verildiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Bu yıl evlerimizde de olsak, 23 Nisan’ı aynı coşkuyla kutladık” dedi.