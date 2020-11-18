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    HaberlerEge Haberleri Çocuklar eğlenerek öğreniyor
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    18.11.2020 - 00:02 |

    Çocuklar eğlenerek öğreniyor

    Arkas Sanat Merkezi, sosyal medya hesapları üzerinden her hafta sonu gerçekleştirdiği atölyelerde, çocukların farklı sanat dallarını, sanat akımlarını, sanatçıları keşfederek keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.

    Çocuklar eğlenerek öğreniyor

    Hayal dünyalarının da gelişmesine yardımcı olan, ebeveynleriyle birlikte yapabilecekleri aktiviteler; çizgi, renk, doku, şekil, biçim gibi görsel tasarım ögelerini kullanarak iki ve üç boyutlu çalışmalar oluşturmasını destekliyor. Arkas Sanat Merkezi’ndeki geçmiş ve güncel sergilerden ilham alınarak hazırlanan aktivitelerde, ‘Resimde Keşif’, ‘Dedektiflik Oyunu’, ‘Resimdeki Farkları Bul!’ gibi farklı içeriklerle çocukların eseri inceleme ve yorumlaması da keyifli hale getiriliyor. Arkas, pandemi nedeniyle sergileri ziyarete gelemeyen okul gruplarına da sanal gezi deneyimi sunuyor.

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