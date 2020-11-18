Çocuklar eğlenerek öğreniyor

Hayal dünyalarının da gelişmesine yardımcı olan, ebeveynleriyle birlikte yapabilecekleri aktiviteler; çizgi, renk, doku, şekil, biçim gibi görsel tasarım ögelerini kullanarak iki ve üç boyutlu çalışmalar oluşturmasını destekliyor. Arkas Sanat Merkezi’ndeki geçmiş ve güncel sergilerden ilham alınarak hazırlanan aktivitelerde, ‘Resimde Keşif’, ‘Dedektiflik Oyunu’, ‘Resimdeki Farkları Bul!’ gibi farklı içeriklerle çocukların eseri inceleme ve yorumlaması da keyifli hale getiriliyor. Arkas, pandemi nedeniyle sergileri ziyarete gelemeyen okul gruplarına da sanal gezi deneyimi sunuyor.